2026年注目の人物をご紹介する新春シリーズ「今年にかける」。1月7日は、高校卒業と同時に上京し、俳優としての道を歩み始めた、山本奈津美さんを取材しました。 山本奈津美さん、20歳。高校卒業と同時に上京し、現在、芸能事務所に所属。俳優やモデルとして活動しています。 2025年は、民放キー局の連続テレビドラマや、アプリで配信される実験的ショートドラマに出演するなど、活躍の場を広げている今、