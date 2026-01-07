日本有数の歓楽街として知られる新宿・歌舞伎町。ここで3000件以上の風俗トラブルを担当し、ナイトビジネスにまつわる依頼を数多く解決してきたのが、「グラディアトル法律事務所」の弁護士・若林 翔さんです。著書『歌舞伎町弁護士』では、これまでに若林さんが関わってきた印象的な事案や人物について明かすとともに、歌舞伎町の未来にまで思いを巡らせた一冊です。「今では、歌舞伎町はもちろん、全国のナイトビジネス経営者