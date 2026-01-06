1月5日に開幕したバレーボールの全日本高校選手権、通称・春高バレー、6日は男子の県代表・徳島科学技術が1回戦で、宮崎県代表の都城工業と対戦しました。3年連続8回目の全国大会出場となる白のユニフォーム徳島科学技術。1回戦の相手は、41回目の出場を誇る古豪、宮崎県代表の都城工業です。第一セットを落とした徳島科学技術は第２セット先制点を許しますが、今井のブロックポイントで同点に追いつきま