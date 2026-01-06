年末年始、徳島阿波おどり空港を発着した空の便の利用者数は、東京便では座席数の減少もあり、2025年より1割程度減っています。日本航空と全日空では、12月26日から1月4日までに、徳島阿波おどり空港を発着した空の便の利用状況をまとめました。それによりますと、東京便の利用者数は、日本航空が前年より6.3％減の1万9087人、全日空が10.6％減の9936人でした。機材の小型化や減便により全体の提供座席数が減ったためで、利用率は