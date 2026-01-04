ベネズエラ攻撃を協議する国連安全保障理事会の緊急会合に出席する米国のウォルツ国連大使（前列中央）＝5日、米ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は5日、米国によるベネズエラ攻撃を協議する緊急会合を開いた。ベネズエラとコロンビアが開催を要請し、中国とロシアが支持した。常任理事国の米国は攻撃を正当化する構えで、対立は必至だ。国連のグテレス事務総長はディカーロ事務次長が会