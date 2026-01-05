“中日愛”溢れる人物が就任「命をかけてこの任を務めたい」中日は5日、サカナクションの山口一郎氏がドラゴンズ90周年広報アンバサダーに就任したことを発表した。熱狂的な“竜党”で知られ、ナゴヤ球場には「サカナクション」の広告を自費で掲出。ネット上では「ここに来て一番の目玉補強」「大型補強キタコレ」とファンが盛り上がっている。山口さんは岐阜出身で、父の影響でドラゴンズファン。2022年に製作された球団ドキ