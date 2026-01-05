「ペーパーテストの点数よりも、これからは非認知能力のほうが大切だ」「海外旅行やボランティア、多様な探究学習ツアーに行かせよう」「無人島でキャンプ体験させて、非認知能力を育てる」昨今トレンドとなっている「非認知能力」。子どもの将来のためと思い、なるべく多くの体験を与えて非認知能力を育みたいと思うのが親心でしょう。先行的な教育投資と捉え、この冬休みにあちこちの体験イベントに足を運んだ家庭も多いのでは