取手シニア・石崎学監督が推奨…打者が苦手にしがちな「高め」と「緩急」攻略法素振りや一般的なティー打撃では良いスイングができても、試合になると打てない。そんな悩みを抱える選手は多いのではないだろうか。実戦では苦手なコースやタイミングを外す緩急など、様々な対応力が求められる。中学硬式野球で5度の全国優勝を誇る強豪「取手リトルシニア」を率いる石崎学監督は、試合で結果を出すための実践的なティー打撃を取り