取手シニア・石崎学監督が推奨…打者が苦手にしがちな「高め」と「緩急」攻略法

素振りや一般的なティー打撃では良いスイングができても、試合になると打てない。そんな悩みを抱える選手は多いのではないだろうか。実戦では苦手なコースやタイミングを外す緩急など、様々な対応力が求められる。中学硬式野球で5度の全国優勝を誇る強豪「取手リトルシニア」を率いる石崎学監督は、試合で結果を出すための実践的なティー打撃を取り入れている。

特に攻略が難しいのが「高め」。石崎監督によると、「低めは重力を思い切り使えるゾーン」で、バットの重みを利用してヘッドを走らせることは比較的容易だという。しかし、高めはその重力が使えない。バットの使い方が正しくないと高め攻略は困難なため、技術の差が顕著に表れる。

そこで推奨しているのが、意図的に高めを打つ練習だ。方法はシンプルで、投げ手はストライクゾーンの高め、若干ボールでも構わない位置へトスを上げる。打者は技術と体の操作でバットのヘッドを走らせ、しっかりと打ち返す感覚を養っていく。

もう1つは、実戦での「緩急」に対応するためのドリルだ。通常のティー打撃の中で、「投げ手のボールのスピードをランダムに変える」という。一定のリズムではなくトスのスピードに強弱をつけ、より実戦に近い形にする。

打者は、タイミングを外されても崩されないように意識して振ることが大切。試合では完全に崩される場面もあるだろう。石崎監督は「崩れた中でもコンタクトしていく」能力が重要だと説く。

実戦では、綺麗なフォームで打てることは少ない。バットを走らせにくい高めや、変化球などに対応できる「粘り」や「コンタクト能力」を養うことが、好投手から快音を響かせる近道になる。（First-Pitch編集部）