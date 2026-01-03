1月6日（火）より順次放送開始となるTVアニメ『勇者パーティーにかわいい⼦がいたので、告⽩してみた。』の第1話のあらすじ＆先行カットが公開された。異世界転生した、元人間の魔族・ヨウキは、魔王の部下という中途半端なポジションで、勇者たちを倒す任務に就いていた。やがて魔王城に攻め入る勇者パーティーと対峙したヨウキは……。 「....やべえ、ドストライクだわ」あろうことか、勇者パーティーの僧侶・