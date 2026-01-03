『勇者パーティーにかわいい⼦がいたので、告⽩してみた。』第1話 あらすじ＆先行カット公開！
1月6日（火）より順次放送開始となるTVアニメ『勇者パーティーにかわいい⼦がいたので、告⽩してみた。』の第1話のあらすじ＆先行カットが公開された。
異世界転生した、元人間の魔族・ヨウキは、魔王の部下という中途半端なポジションで、勇者たちを倒す任務に就いていた。やがて魔王城に攻め入る勇者パーティーと対峙したヨウキは……。 「....やべえ、ドストライクだわ」あろうことか、勇者パーティーの僧侶・セシリアに一目惚れしてしまった！
真剣に挑む顔も、しぐさも、もう全てが可愛い！ 天使すぎる！ そうして告白を決意したヨウキだが――？ 人間と魔族の織り成す異世界一ピュアでちょっと厨二な、 ”ラブコメ” ファンタジー！
第1話のあらすじはこちら。
＜第01話 「告白してみた。」あらすじ＞
異世界転生した元人間の魔族・ヨウキは、魔王の部下という中途半端なポジションで、勇者たちを倒す任務に就いていた。や
がて魔王城に攻め入る勇者パーティーと対峙したヨウキは……。
「....やべえ、ドストライクだわ」
あろうことか、勇者パーティーの僧侶・セシリアに一目惚れしてしまった！真剣に挑む顔も、しぐさも、もう全てが可愛い！天使
すぎる！そうして告白を決意したヨウキだが――？
＞＞＞第01話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）水星・海李／双葉社・「ゆうかわ」製作委員会
