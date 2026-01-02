ハリウッドスターのウィル・スミスが自身のツアーに参加した男性バイオリン演奏者から訴訟にあった。米メディアのピープル、USAトゥデイなどはバイオリン演奏者ブライアン・キング・ジョセフがセクハラと不当解雇を受けたとし、スミスと所属事務所をカリフォルニア州ロサンゼルスカウンティ裁判所に最近提訴したと1日（現地時間）報じた。ジョセフは訴状で、スミスのグローバルツアーが進行中だった昨年3月、ラスベガスのホテルの