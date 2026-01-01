2002年生まれ世代…若手年男が担う2026年の主役候補2026年の干支は午（うま）である。パ・リーグ6球団の支配下選手のうち、午年生まれの年男は2002年生まれと1990年生まれに集中している。2025年12月21日時点で、2026シーズンの支配下選手契約が発表されている選手を対象に、世代別に顔ぶれと見どころを整理する。2002年1月から12月生まれの世代は、各球団に最も多く在籍する。日本ハムでは細野晴希投手、浅利太門投手、山城航