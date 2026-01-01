気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞一気に知識を蓄えていくときです。今は集中力が備わっているので、今まで先延ばしにしていた「学びたいこと」を吸収したり、気になっていた「まとめておきたいこと」を整理したりするといいで