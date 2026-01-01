◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日群馬県庁発着7区間100キロ）駅伝日本一を争う「ニューイヤー駅伝」は40チームが参加して群馬県庁からスタート。伊勢崎市役所から三菱電機群馬工場までの3区（15.3キロ）を終え、初優勝を狙うGMOインターネットグループが首位をキープした。2番手と6秒差でたすきを受けたGMOインターネットグループの鈴木塁人が、すぐに後続を引き離して独走状態となった。10キロの通過タイムが2