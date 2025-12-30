徳島労働局のまとめによりますと、2026年春に県内の高校を卒業する就職希望者の内定率は2025年11月末時点で86.3％と前の年の同じ時期を下回りました。徳島労働局の2025年11月末時点のまとめによりますと、2026年春、県内の高校を卒業する生徒のうち、就職を希望するのは977人で前の年より31人減りました。このうち就職が内定しているのは843人で、こちらも前の年より40人減りました。就職内定率で見ると86.3％と、前の年を1.3ポイ