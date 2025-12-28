台湾で楽天・宋家豪、日本ハム・孫易磊のファンミーティングを開催パシフィックリーグマーケティング（以下、PLM）は12月21日、台湾・台北市内で、楽天の宋家豪（ソン・チャーホウ）投手、日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手の2人をゲストに迎え、ファンミーティング「太平洋聯盟FESTA 2025 IN TAIWAN」を開催した。PLMは、昨オフにも両選手を迎え、ファンミーティングを行ったが、オンラインでの開催。今年はPLMとして初の