徳島インディゴソックス出身のプロ野球選手らが27日午前、徳島市で公開練習を行いました。徳島市のむつみスタジアムで行われた公開練習には徳島インディゴソックスOBで読売ジャイアンツで活躍する増田大輝選手ら17人が参加しました。選手たちはキャッチボールやノックなど軽快な動きを駆け付けたファンに見せていました。見ていた少年野球の選手たちは「とてもうまくて僕もあんな風になりたいと思った」「捌くのもうまいし捕