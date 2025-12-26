「長い歴史と世界的な知名度を誇る名門球団の一員になれることを光栄に思います」巨人は26日、前レッドソックス傘下3Aのブライアン・マタ投手を獲得したことを発表した。マタはベネズエラ出身の26歳で、メジャー経験こそはないが、マイナー通算150試合に登板。101試合が先発登板で32勝30敗、防御率3.67の成績を残している。今季は3Aで救援として42試合に登板。3勝3敗2セーブ、防御率5.08の成績だった。190センチ、101キロの恵