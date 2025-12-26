２６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）との関係が変化。主題歌が最後に流れる編成と、宍道湖での２ショットラストに一部ネットでは「最終回？」の声が上がった。この日の「ばけばけ」では、トキとヘブンの様子を見たイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）と銀二郎（寛一郎）は、自分の気持ちが届かないことを察知。松野家に「やり直したい」宣言を