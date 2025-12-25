アロンソは2019年に新人最多53HR＆WAR5.4をマーク今年のFA市場で去就が注目されていたピート・アロンソ内野手は、オリオールズと5年総額1億5500万ドル（約242億円）で契約を結んだ。メッツ一筋だった31歳は自身初のア・リーグでプレーする。米識者は「来季のMVP候補」とアロンソを推挙したものの、この発言が米ファンの反感を買っている。アロンソはメジャーデビューした2019年、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の新人