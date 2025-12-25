２３日のフジテレビ「ホンネ喫茶」では、政治家らがトークを繰り広げた。実業家の堀江貴文氏がゲスト席にいて、冒頭から騒然。ＭＣの加藤浩次が「まず触れなきゃいけないのは、堀江さんいて大丈夫ですか？」と切り出し、堀江氏は「２０年ぶり」と苦笑いを浮かべた。「２０年前フジテレビ買収を仕掛けて大騒動に」とのテロップが映され、騒動以来のフジ初出演となることが説明された。堀江氏は「入ってくると微妙ななんか…誰