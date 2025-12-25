「不動産投資をやめたい」と思う主な理由 不動産投資を続けることが困難になり、やめたいと感じる理由には、主に以下の4つが挙げられます。 毎月の収支が赤字で負担になっている 空室が改善されず家賃収入が得られない 物件管理の手間や入居者トラブルに疲れた 思ったほど節税にならなかった それぞれ詳しく解説します。 1. 毎月の収支が赤字で負担になっている 不動産投資を始める際、多くの方は不動産の購