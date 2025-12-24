2025年1年の県内の出来事を、映像とともに振り返る「プレーバック2025」。今回のテーマは「阿波踊り」です。アニメとのコラボや、海を越えての交流など2025年の熱狂を振り返ります。 徳島の夏といえば「阿波踊り」。夏の暑さにも負けない踊り子たちによって、2025年もまた、夏の風物詩に新たな歴史の1ページが刻まれました。 （阿波おどり未来へつなぐ実行委員会・庄野浩司 実行委員長）「阿波踊り開幕し