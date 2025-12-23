国吉佑樹は今季1軍出場なしに終わりロッテを戦力外となった今季限りでロッテを戦力外となった国吉佑樹投手は、現役続行を目指して国内外問わず移籍先を探している。今季は支配下登録後初めて1軍登板なしに終わったが、戦力外通告後に“異例”ともいえる球団の全面バックアップを受けて右足首を手術。34歳は「体が動く限りは老いに抗って少しでも長く野球をやりたい」と、新天地を求めて前を向いている。2009年育成ドラフト1位