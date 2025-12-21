20日、徳島県･牟岐大島で釣りをしていた高齢の男性が海に転落する事故があり、男性は搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、20日午後0時45分ごろ、徳島県･牟岐大島の南側で「人が溺れている。船に引き上げたが、意識がない」と、消防に通報がありました。溺れていたのは、那賀町に住む77歳の無職の男性で、近くにいた渡船で古牟岐港に運ばれ、救急車で病院に搬送されましたが、約8時間半後に死亡が確認されました。死因は