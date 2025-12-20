auとUQ mobile向け5Gスマホ「Xiaomi 14T XIG07」がAndroid 16に！KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」向け5G対応スマートフォン「Xiaomi 14T（型番：XIG07）」（Xiaomi Communications製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年12月16日（火）より提供開始するとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi）