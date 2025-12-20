Rソックスがベッツ放出…編成本部長の息子が「何やっちゃってんの？」ドジャースのムーキー・ベッツ内野手を放出したかつての決断が、意外な場所で波紋を広げている。当時レッドソックスのフロントにいたカージナルスのハイム・ブルーム編成本部長が、米ポッドキャスト番組に出演。実の息子から、ドジャースへのトレードについて「パパ、何やっちゃってんの？」と厳しく追及されたエピソードを披露し、ファンの間で「タジタジで