本物の拳銃と同様に、実弾を発射できる機能を持つおもちゃの拳銃が、県内で流通していることを受け、県警が年内に提出するよう呼び掛けています。県警が提出を呼び掛けているのは、中国製のおもちゃの拳銃「リアル ギミック ミニリボルバー」です。県警によりますと、このおもちゃの拳銃に付属している弾はプラスチック製ですが、実弾を装填した場合、本物の拳銃と同様に発射できる機能を持っていることが、確認されています