四国大学の学生が12月18日、県庁の県議会議事堂1階ホールで、書道パフォーマンスを行いました。この書道パフォーマンスは、県議会と包括連携協定を結んでいる四国大学が、芸術や文化の振興のために2012年から行っています。18日は、書道文化学科の学生12人が、書道パフォーマンスを行いました。パフォーマンスでは、学生が選んだ2025年の漢字「博」と「愛」や、徳島をテーマにした作品を音楽