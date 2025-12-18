18日昼前にも同じ徳島市で住宅の一部が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、徳島市上八万町西山の住宅です。警察と消防によりますと、12月18日の午前11時10分ごろ、近くに住む男性から「建物2階から火炎が出ている」と119番通報がありました。ただちに消防車14台が駆けつけて消火に当たり、火は約3時間後に消し止められましたが、この火事で住宅の2階部分が焼けました。（近くの住民）「2階がすご