全国高校サッカー選手権大会に出場する、徳島市立高校サッカー部の選手らが、12月17日に四国放送を訪れ、活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、徳島市立高校サッカー部の牛尾律貴主将と河野博幸監督らです。徳島市立は、11月行われた「全国高校サッカー選手権県大会決勝」で徳島北を破り、4年連続の全国大会出場を決めました。四国放送の岡元直社長が「ベスト4で国立に戻って来られるよう、頑張ってく