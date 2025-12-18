シンガポールに在住した女優・伊東美咲（４８）が久しぶりに近影を見せた。１８日までに公式インスタグラムが更新され、マネジャーが投稿。「本日発売『＃美ＳＴ』２月号に登場しています！」と告知した。「多幸感あふれるホリデーメイクをご紹介してます」とつづり、ニット姿のオフショットを掲載。顔出しの投稿は９月以来。美ぼうにフォロワーは「凄（すご）い綺麗」「相変わらずキレイだなぁ」「究極にお綺麗ですねっ」「