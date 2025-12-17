2025年の出来事を映像とともにに振り返る「プレーバック2025」。今回のテーマは「大阪・関西万博」です。2025年4月から10月までの184日間におよび開催され、総来場者数約2900万人、世界を熱狂させた一大イベントを振り返ります。 2025年4月、大阪市の人工島「夢洲」を舞台に開幕した、大阪・関西万博。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、世界158の国と地域それに7つの国際機関が参加しました。