2025年の24時間テレビで、県内のイオングループに寄せられた寄付金の贈呈式が12月17日、四国放送で行われました。2025年の24時間テレビでは、県内のイオングループの店舗や事業所に、321万円あまりの寄付金が寄せられました。贈呈式では、イオングループを代表して、フジ香川・徳島店舗運営本部の磯邉健次 徳島①エリア運営部長が、「環境保全活動や社会貢献活動に役立てて欲しい」と、あいさつしたあと、