2023年は48登板で10ホールドも…過去2年は計5登板第4回現役ドラフトで広島からヤクルトに移籍した大道温貴投手が16日、神宮球場で入団会見を行った。会見には、1月からGM職に就く青木宣親GM補佐が同席。26歳右腕を獲得した背景を語った。大道は2020年ドラフト3位で八戸学院大から広島に入団。ルーキーイヤーは24試合に登板し、2023年には48試合で防御率2.72、10ホールドとブルペンを支えた。しかし2024年は4登板、今季は1登板