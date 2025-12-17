お正月に向けて12月16日、JR阿波池田駅で池田高校三好校の生徒が門松を飾り付けました。飾り付けを行ったのは、池田高校三好校の環境資源科・草花専攻の2年生7人です。JR阿波池田駅では、年末年始の駅利用者に正月気分を味わってもらおうと、毎年、駅の入り口に一対の門松を設置していています。生徒たちは、駅の職員が用意した高さ約1.8メートルの竹に、松や梅、それに紅白のナンテンをバランス良く配置していきました。ま