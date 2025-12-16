木頭ゆずの加工販売などを手がける「黄金の村」が、輸出に取り組む優良事業者に贈られる農林水産大臣賞を受賞し、12月15日に都内で表彰式が行われました。政府は、海外における日本食文化の普及や、日本の食品の輸出促進を目的に輸出に取り組む事業者の中から優良な事例を毎年、表彰しています。2025年は、「黄金の村」を含む4事業者が、最高位の農林水産大臣賞に選ばれ、15日に都内で表彰式が行われました。黄金の村はフランス、