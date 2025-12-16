本拠の楽天モバイルパークで入団会見を行った前田健太投手（37）から報道陣へ、直筆の手紙と「マエケン画伯」と称される独特の絵をあしらった段ボール2箱分のTシャツの粋なプレゼントが配られた。綺麗な文字で書かれた直筆の手紙と、バラエティー番組「アメトーーク！」の人気コーナー「絵心ない芸人」で見せる「マエケンTシャツ」のコントラストに報道陣も色めき立った。