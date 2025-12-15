年間100冊以上の英米の新刊を読むデジタルハリウッド大学教授の橋本大也による年末恒例企画。今年も翻訳が最も待ち望まれる10冊を『WIRED』読者のためにセレクトしてくれた。文末に晴れて邦訳された過去の紹介本一覧付き。