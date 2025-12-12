バスケットボールの全国大会に出場する、海部高校と富岡東高校の生徒らが12月12日に四国放送を訪れ、大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、海部高校バスケットボール部の和田虎之介主将と、富岡東高校バスケットボール部の外川夢夏主将ら3人です。海部高校は2年連続、富岡東高校は6年連続の全国大会出場です。四国放送の岡元直社長から「強い相手かもしれないが、県の代表としてぜひ一回戦を突破