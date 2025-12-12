12月8日、高知県高知市で見つかった野鳥の死骸から、鳥インフルエンザウイルスが検出されたことが分かりました。四国では今シーズン初めての確認で、徳島県が対策を呼びかけています。高知県によりますと、12月8日、高知市布師田の民間企業の敷地内で、野生のオナガガモ1羽が死んでいるのが見つかりました。簡易検査では陰性でしたが、遺伝子検査を行った結果、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたということです