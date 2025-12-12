警察から要請を受けて出動する「嘱託警察犬」の委嘱式が12月12日に県警本部で行われ、2026年1年間の活動が委嘱されました。（県嘱託警察犬指導員会・友竹香陽子 会長）「県民の安心安全を守るため、警察犬とともに日々訓練を重ね、努力することを誓います」警察犬は、行方不明者の捜索や事件捜査などを担います。現在、県警直轄の警察犬はいませんが、民間で飼育・訓練する嘱託警察犬が県警の要請を受けて出動しています。2026年に