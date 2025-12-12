韓国プロ野球（KBO）のロッテジャイアンツは12日、DeNAから戦力外となっていた京山将弥投手（27）の獲得を発表した。契約総額15万ドルとされている。京山は2016年のドラフト4位指名でDeNAに入団し、NPB通算84試合に登板。2018年のプロ初登板で初白星を挙げ、同年に6勝をマークした。昨季はリリーフとして自己最多の23試合に登板するも、今季は一軍登板なく、シーズン終了後に戦力外通告。11月に宮崎で行われた秋季キャンプにテ