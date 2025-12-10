県は東京・渋谷にある情報発信交流拠点施設「ターンテーブル」の、賃貸借契約を2026年度末に更新しないことを明らかにしました、これによりターンテーブルは事実上閉鎖になります。県が、東京・渋谷で開設している情報発信・交流拠点施設「ターンテーブル」の施設賃貸借契約は,、2026年度末で期限を迎えます。このため、外部委員で構成する評価委員会が、ターンテーブルの設置効