県は東京・渋谷にある情報発信交流拠点施設「ターンテーブル」の、賃貸借契約を2026年度末に更新しないことを明らかにしました、これによりターンテーブルは事実上閉鎖になります。



県が、東京・渋谷で開設している情報発信・交流拠点施設「ターンテーブル」の施設賃貸借契約は,、2026年度末で期限を迎えます。





このため、外部委員で構成する評価委員会が、ターンテーブルの設置効果の検証を行っていました。県は12月10日の県議会経済委員会で、この検証結果を報告しました。それによりますと、評価委員会は「県産食材を使用した豊富なメニュー開発や、県産品の販路拡大に一定の成果を上げている」と評価しました。一方で、「繁華街から離れた立地や、徳島を全面に出さないコンセプトにより、効果的にPRできているとは言い難い」「黒字経営は2年間のみで、施設の老朽化により多額の改修費用も見込まれる」としています。この評価を受け、県は2026年度末の賃貸借契約を更新せず、ターンテーブルを事実上閉鎖することを明らかにしました。県は、引き続きSNSなどで情報発信し、県産品の知名度向上や運営の改善を図る一方、閉鎖後に向けて、首都圏に限らずインバウンド需要の高い地域への新たなアンテナショップの出店等も検討していくとします。