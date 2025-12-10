新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年新作冬アニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を2026年１月１日（木）から毎週木曜日０時より、地上波先行・WEB最速配信する。 『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の都神樹によるライトノベルが原作で、実力不足だと勇者パーティを追放された主人公オルン・ドゥーラが仲間たちに別れを告げてソロ活動を始める異世界王道