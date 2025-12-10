圧巻の連続攻撃だった。赤坂ドリブンズの浅見真紀（最高位戦）が12月9日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。アガリ7回の猛攻で、個人4勝目を飾った。【映像】浅見真紀、怒涛のアガリラッシュ！開始早々から攻めた。当試合は起家から浅見、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びでスタート。1人テンパイ流局後の東1局1