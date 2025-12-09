週4で穿きたい！【しまむら】1,000円台で買えちゃう♡「大人気ジーンズ」ftn-fashion trend news-

この冬もデニムコーデを楽しむなら しまむらのプチプラジーンズ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • しまむらで展開されているプチプラジーンズを紹介しています☆
  • 裾にかけてゆるやかなカーブを描くナチュラルな「デニムバレルP」
  • 裾がコンパクトに収まっていることで、すっきり感をキープしやすいそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 「東京コミコン２０２５」で最新曲「ＭＩＤＮＩＧＨＴ　ＦＥＶＥＲ」を初披露したＰＧ
    話題の小中学生１４人組・ＰＧが圧巻パフォーマンス　中丸雄一「ビビり散らかしました」 2025年12月8日 20時56分
  • ヤンキーガールと激突！「今年注目のエースちゃん」第13話「茄子美卍排球武勇伝卍」が竹コミ！にて公開！
    ヤンキーガールと激突！「今年注目のエースちゃん」第13話「茄子美卍排球武勇伝卍」が竹コミ！にて公開！ 2025年12月8日 13時0分
  • 【TOKAI RADIO】SKE48 杉本りいな 原優寧 山村さくら 篠原京香 大村杏 森本くるみ が出演　12/13(土)「SKE48 ♡1+1+1は3じゃないよ！」
    【TOKAI RADIO】SKE48 杉本りいな 原優寧 山村さくら 篠原京香 大村杏 森本くるみ が出演　12/13(土)「SKE48 ♡1+1+1は3じゃないよ！」 2025年12月9日 10時0分
  • 「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」の全ラインナップが公開ヴィランテーマ衣装の白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんが登場
    「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」の全ラインナップが公開ヴィランテーマ衣装の白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんが登場 2025年12月5日 14時5分
  • キャラ福くじ「SWIMMER Ribbon」12月13日（土）より展開開始
    キャラ福くじ「SWIMMER Ribbon」12月13日（土）より展開開始 2025年12月3日 17時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
    2. 2. 園児に強制性交か「我慢できず」
    3. 3. 新居に「知らない女性」地獄絵図
    4. 4. 10代少年に入れ墨か 22歳女逮捕
    5. 5. グリコ 約600万個を自主回収へ
    6. 6. 米食べないのに…GACKTに違和感
    7. 7. 冬に肌トラブル 原因とケア方法
    8. 8. ごみ箱の設置義務付けへ 渋谷区
    9. 9. 女流棋士妊娠での規定変更求める
    10. 10. 使いたくない 目黒蓮に現場悲鳴
    1. 11. 元プロ野球選手 わいせつ未遂か
    2. 12. 「目ヤニすごい」板野友美に指摘
    3. 13. ひろゆき氏 地震後の投稿を謝罪
    4. 14. 中国レーダー照射 50キロ以上か
    5. 15. さよなら森保J W杯巡り中国報道
    6. 16. バリ島で集団万引き「日本の恥」
    7. 17. Ctrl+Sで保存「ヨシ！」　「仕事猫」がデスクトップマスコットに登場
    8. 18. J1湘南から貸し付け RIZAPが声明
    9. 19. 「じゃあつく」驚異的な反響か
    10. 20. 巨大地震が起きる? 注意呼びかけ
    1. 1. 園児に強制性交か「我慢できず」
    2. 2. 10代少年に入れ墨か 22歳女逮捕
    3. 3. ごみ箱の設置義務付けへ 渋谷区
    4. 4. 女流棋士妊娠での規定変更求める
    5. 5. 元プロ野球選手 わいせつ未遂か
    6. 6. 中国レーダー照射 50キロ以上か
    7. 7. 巨大地震が起きる? 注意呼びかけ
    8. 8. 青森地震 起こるべくして起きた
    9. 9. 高速バスでわいせつか 緊急停車
    10. 10. 震度6強は「人工地震」デマ拡散
    1. 11. 「失敗の穴埋め」高市氏に異論
    2. 12. 知る人ぞ知る「皇居財布」求めて早朝からお堀に長い行列…爆発的人気のワケ「牛本革・菊の御紋」高級感ある財布が“2000円”の安価で販売
    3. 13. 「Luup」アルコール検査を検証
    4. 14. ライバー事務所4社に注意　移籍や独立制限、公取委
    5. 15. ハンカチで拭く 女児にわいせつ?
    6. 16. 女児2人に唾液かけたか 役員逮捕
    7. 17. 20代の姉妹がはしかに感染 愛知
    8. 18. 電車内で露出 下半身押しつけか
    9. 19. 「無免許で高速道路」10代が死亡
    10. 20. 気象庁「地震へ、備えが必要」
    1. 1. 冬に肌トラブル 原因とケア方法
    2. 2. 冷凍庫から乳児遺体 胴体がない
    3. 3. 車椅子ユーザに「無理です」反響
    4. 4. 子育てして罰金? ネット大荒れ
    5. 5. 日中 防衛ホットライン機能せず
    6. 6. レーダー照射は「チャンス」持論
    7. 7. サナ活が「結構プレッシャーに」
    8. 8. 母死亡 発見するもそのまま出勤
    9. 9. 田久保氏「今回は高卒で」演説も
    10. 10. 公明の斉藤代表、定数減法案批判　「企業献金規制優先を」
    1. 11. 中露の爆撃機、東シナ海から四国沖にかけ共同飛行　防衛省発表
    2. 12. 山本太郎氏が自民党の体質を批判
    3. 13. 小室さん 釈明会見は無期延期か
    4. 14. 災害情報は政府、自治体で確認をと官房長官
    5. 15. 石破前首相、定数減法案は乱暴　「おこめ券」を疑問視
    6. 16. 山本太郎、職員ともみ合いのデモ
    7. 17. ロンブー淳が山本太郎にエール
    8. 18. 山本太郎氏の「駄コラ」ポスター
    9. 19. 「れいわ新選組」縁起悪いと指摘
    10. 20. 目隠ししわいせつ 歯科医の素顔
    1. 1. 「日本のレーダー感知」中国報道
    2. 2. 世界の工場だった中国成れの果て
    3. 3. 猫は男性により騒がしくなる?
    4. 4. 中国人が「大便テロ」韓国大激怒
    5. 5. バリ島で日本人生徒らが万引きか
    6. 6. Google新技術「最先端の性能」へ
    7. 7. ネシア火災 日本企業のビルか
    8. 8. 中国 高市氏発言は「でたらめ」
    9. 9. トランプ氏 ウ大統領に「失望」
    10. 10. ＜卓球＞早田ひなが孫穎莎の顔を指さし……表彰式での一幕が話題に
    1. 11. タイ空軍に惨敗も中国空軍の変貌
    2. 12. 豪で16歳未満のSNS禁止 世界初
    3. 13. 平和賞受賞者の会見 延期を発表
    4. 14. 米ドルとの取引で制裁回避可能に
    5. 15. 敵対的買収でネトフリに対抗も
    6. 16. 中国空母 今度は沖縄を「挑発」
    7. 17. スマホ買い替え周期 韓国で変化
    8. 18. 米国 対北制裁の必要性強調か
    9. 19. 「睡眠の質」を高める方法は?
    10. 20. 立体構造を次々と変化させられる3Dパズルとでも言うべき変形デザイン構造「reconfigurable materials」をハーバード大の研究者が開発
    1. 1. グリコ 約600万個を自主回収へ
    2. 2. 生保無理な50代男性 救いがない
    3. 3. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%　
    4. 4. Suicaペンギンの後任 愛称募集へ
    5. 5. 老後破産一直線 やばい習慣警告
    6. 6. 冬賞与 支給額増の企業は2割強
    7. 7. 22歳シャンパンガールの金銭事情
    8. 8. 年収950万円 ゆるい職場への葛藤
    9. 9. 在中の米企業 事業移す考えも
    10. 10. 年末調整で戻ってくる税金の差
    1. 11. 一発免停も? 道路交通法の改正点
    2. 12. 生活費援助 税務上の扱いに条件
    3. 13. dカード 来年から還元率半減も
    4. 14. ボーナス減り給与変わらず 落胆
    5. 15. 高円寺の空中回廊物件がスゴい
    6. 16. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
    7. 17. 面接で10分以上放置 男性の決断
    8. 18. 現実に衝撃 Uターン転職者の本音
    9. 19. 残クレアルファードの落とし穴
    10. 20. 世界の富裕層が日本を訪れる目的
    1. 1. さくらネット AppRun提供を開始
    2. 2. Photoshop 色調補正ゼミナール : 色変換・色調整の5つの方法　まとめ
    3. 3. 実質9,980円のRedmi Pad SE 8.7など、タブレットPCが楽天スーパーSALEで感動プライス続出
    4. 4. 秋葉原マウスコンピューターで訊く！ お得な夏セールが本日23日からスタート
    5. 5. 【10/11「DECODED FASHION」緊急登壇決定！】革命児アイトア・スループが語る「ストーリーテリングとしてのファッション」
    6. 6. M1 Macを買ったら最初にやっておきたいこと【日本語入力プログラム編】
    7. 7. サンリオグッズ 12月4日から受付
    8. 8. 米Google XR向けOSに2種類開発
    9. 9. バリアフリーeスポーツカフェ「Any%CAFE」オープニングセレモニーレポート
    10. 10. 「LUMIX G100」“写真機”としての実力検証　これはもしや、古き良き「G」の再来!?
    1. 11. 薄さと収納力を両立した新構造。所有欲も満たしてくれる日本製のコンパクト革財布
    2. 12. SONYがエリクソンを完全子会社化
    3. 13. SpaceXのFalcon 9ロケットが逆噴射しながら地上に舞い戻り着陸する瞬間をドローンで撮影したムービーが圧巻
    4. 14. 新製品ニュース : airvision、空中から超高輝度LEDで照明する「ドローンライティング」のサービスを開始
    5. 15. Google マップ、最縮小時に立体の地球が表示されるように
    6. 16. サンワ、丸洗いできる防水防塵&抗菌設計の日本語キーボード
    7. 17. 厚手の洗濯物も効率よく干せる。冬の部屋干し問題に終止符を打つ「物干しラック」
    8. 18. Claude Code、Slackから直接利用可能に - AIコーディングの“主戦場”に変化
    9. 19. 過激コラム"エビオス嬢"の正体は
    10. 20. 世界最軽量約433gの防水対応10.5インチドコモタブレット「ARROWS Tab F-03G」は本日発売！富士通がスタイリッシュ軽量カバープレゼントやクックパッドプレミアム6ヶ月無料特典を実施
    1. 1. さよなら森保J W杯巡り中国報道
    2. 2. J1湘南から貸し付け RIZAPが声明
    3. 3. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
    4. 4. 「チームの資金6億円 RIZAPに」
    5. 5. 巨人OBの岡本圭右氏 69歳で死去
    6. 6. 都玲華の「禁断愛」両親は複雑か
    7. 7. ルメール騎手「怖い」と報道陣
    8. 8. 日本人監督退任か 中国国民怒り
    9. 9. ソフトバンクから楽天へ…慌てて事務所にやって来た佐藤直樹「意味が分からないくらい打ちまくりたい」新天地には憧れの選手が
    10. 10. 冨安 アヤックスと大筋合意か
    1. 11. 角田裕毅 F1で最後の一戦で涙
    2. 12. 得点ランキング独走 上田の活躍
    3. 13. セリエA最下位 伊に何が問題か
    4. 14. ファン前でDeNA選手が不適切発言
    5. 15. 現ドラ 異例の実質トレードが3件
    6. 16. 神戸VS成都 試合後ファン不満も
    7. 17. 佐藤直樹なぜ放出 SB苦渋の決断
    8. 18. 2025年のJ1ベストイレブン候補36人が発表　優勝鹿島から5人…柏＆広島から最多6人が受賞
    9. 19. 元木氏 足壊死する可能性あった
    10. 20. SBの祝勝会 サポのウラ話に笑い
    1. 1. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
    2. 2. 米食べないのに…GACKTに違和感
    3. 3. 使いたくない 目黒蓮に現場悲鳴
    4. 4. 「目ヤニすごい」板野友美に指摘
    5. 5. ひろゆき氏 地震後の投稿を謝罪
    6. 6. バリ島で集団万引き「日本の恥」
    7. 7. 「じゃあつく」驚異的な反響か
    8. 8. 6億円がライザップに 湘南が謝罪
    9. 9. 元不登校YouTuber 路上で事故
    10. 10. 家族の分も購入? 木村拓哉に称賛
    1. 11. 篠塚大輝の一発ギャグ BPOに苦情
    2. 12. 上川隆也 露呈したアニオタ素顔
    3. 13. ゆたぼん 交通事故に遭っていた
    4. 14. やす子のヤジ 火に油注いだ行動
    5. 15. 紅白も出場 歌手自宅で亡くなる
    6. 16. 山田裕貴のラジオ内容変更に称賛
    7. 17. 声優・西村知道さんが死去
    8. 18. ゆたぼん 見舞金のカンパが波紋
    9. 19. 津波警報＝避難 やす子呼びかけ
    10. 20. 山里亮太 Xで体調不良を報告
    1. 1. 新居に「知らない女性」地獄絵図
    2. 2. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
    3. 3. 年末調整 損しない4つの秘訣
    4. 4. 義父の宝を「台無しにしたい」
    5. 5. 冬服10着だけ 着回しコーデ紹介
    6. 6. 料理教室後の行き先…夫離婚決意
    7. 7. 「離婚したい」夫の言葉は本心か
    8. 8. タイツ不要 2000円パンツに感動
    9. 9. きのこ雲炎上 紅白とK-POPの摩擦
    10. 10. スタイルUP 疲れないハイソール
    1. 11. ショートボブは表現自由自在♡ストレートもカーリーも思いのまま♪
    2. 12. 一目惚れした しまむらワンピ
    3. 13. GU 絵になる高見えコート紹介
    4. 14. スイーツとコーヒーでほっと一息 使いやすさで愛され続ける！「柳プロダクト」にであえるオススメカフェ3軒
    5. 15. 「水でいいです」マナー論争に
    6. 16. 「結婚はリスクだ」と言い切る男の、将来はいかに？明日で最終話！「リスクを嫌う男」総集編
    7. 17. インナーカラーでロング髪をおしゃれに格上げ♪2017オススメ色はこちら♡
    8. 18. ガマンできない…！男性が「ムラムラしている」４つのサイン
    9. 19. 彼氏と同じ飲食店でバイトをしている主人公！しかしバイト仲間には【気まずい人物】がいて...？
    10. 20. くぼみ目もカバー！ 若見えするピンクアイメイクをヘア＆メイク・山本浩未が伝授