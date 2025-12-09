九大初のNPB選手目指すも2年連続指名なしの過去かつて九州大初のプロ候補に挙がりながら、無念の指名漏れから3年。異国の地で再び挑戦する左腕がいる。3年前に九州アジアリーグで投手3冠に輝いた芦谷汰貴投手が、オーストラリアのプロ球団メルボルン・エイシズと契約を結んだと、海外でプロ契約を目指す選手を支援するトラベリングチーム「アジアンブリーズ」が9日に発表した。九州大4年時の2021年にドラフト候補として期待が